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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Мы превзошли ожидания, выйдя досрочно с группы ЛЧ»
Лига чемпионов
27 октября 2022, 10:57 |
444
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Мы превзошли ожидания, выйдя досрочно с группы ЛЧ»

Главный тренер «Интера» – о удачном выступлении команды в группе Лиги чемпионов

27 октября 2022, 10:57 |
444
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы превзошли ожидания, выйдя досрочно с группы ЛЧ»
ФК Интер. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о попадании команды в плей-офф Лиги чемпионов:

«Я рад за своих игроков, за клуб и наших замечательных болельщиков. Мы понимали, что у нас очень сложная группа. Но у нас была надежда, мы хотели выйти в следующий раунд и, я думаю, превзошли ожидания, так как квалифицировались в 1/8 финала досрочно.

Для достижения нашей цели нам нужно было сделать что-то особенное. Двойное противостояние с «Барселоной», в котором мы набрали четыре очка, дало нам высокую самооценку. И мы не могли упустить эту возможность. Для «Интера» и болельщиков этот вечер останется в памяти».

Отметим, что после победы в пятом туре группового этапа ЛЧ над чешской «Викторией» «Интер» гарантировал себе место в плей-оффе турнира. Встреча между «Интером» и «Викторией» завершилась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба.

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Источник ФК Интер
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