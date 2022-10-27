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Лига чемпионов
27 октября 2022, 10:03 | Обновлено 27 октября 2022, 10:31
223
0

Клубы Испании отметились антидостижением в ЛЧ впервые за 19 лет

Испанским командам не удался групповой этап турнира

27 октября 2022, 10:03 | Обновлено 27 октября 2022, 10:31
223
0
Клубы Испании отметились антидостижением в ЛЧ впервые за 19 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023 вышел только один клуб из испанской Ла Лиги впервые после введения нового формата 19 лет назад.

Там сыграет мадридский «Реал». Зато «Барселона», «Севилья» и мадридский «Атлетико» преодолеть групповой раунд не смогли.

Столько мизерное представительство у клубов Испании в плей-офф Лиги чемпионов будет впервые с сезона-2003/2004, когда розыгрыш стал проводиться без второй групповой стадии.

Ранее стали известны несбывшиеся планы «Барселоны» на Лигу чемпионов.

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Источник Opta
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