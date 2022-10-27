Клубы Испании отметились антидостижением в ЛЧ впервые за 19 лет

В плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023 вышел только один клуб из испанской Ла Лиги впервые после введения нового формата 19 лет назад.

Там сыграет мадридский «Реал». Зато «Барселона», «Севилья» и мадридский «Атлетико» преодолеть групповой раунд не смогли.

Столько мизерное представительство у клубов Испании в плей-офф Лиги чемпионов будет впервые с сезона-2003/2004, когда розыгрыш стал проводиться без второй групповой стадии.

Ранее стали известны несбывшиеся планы «Барселоны» на Лигу чемпионов.