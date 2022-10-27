Известны несбывшиеся планы «Барселоны» на Лигу чемпионов

«Барселона» по окончании групповой стадии попрощается с Лигой чемпионов и продолжит свои выступления в плей-офф Лиги Европы. За кампанию в чемпионском турнире «сине-гранатовые» рассчитывали солидно пополнить свой клубный бюджет.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта строил планы на выход команды Хави минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов. Попадание в 1/8 финала турнира приносит клубам порядка 9,6 млн евро, а выход в четвертьфинал дает еще 10,6 млн евро. Таким образом, каталонцы потеряли не менее 20 млн евро.

Ранее Лапорта оценил работу Хави во главе «Барселоны».