Известны несбывшиеся планы «Барселоны» на Лигу чемпионов
Каталонцы перейдут в Лигу Европы
«Барселона» по окончании групповой стадии попрощается с Лигой чемпионов и продолжит свои выступления в плей-офф Лиги Европы. За кампанию в чемпионском турнире «сине-гранатовые» рассчитывали солидно пополнить свой клубный бюджет.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта строил планы на выход команды Хави минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов. Попадание в 1/8 финала турнира приносит клубам порядка 9,6 млн евро, а выход в четвертьфинал дает еще 10,6 млн евро. Таким образом, каталонцы потеряли не менее 20 млн евро.
Ранее Лапорта оценил работу Хави во главе «Барселоны».
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