Металлург-2 Зп

27.10.2022 12:00 - : -
Украина. Вторая лига27 октября 2022, 09:25 | Обновлено 27 октября 2022, 09:42
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Металлург-2 – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 27 октября в 12:00
27 октября 2022, 09:25 | Обновлено 27 октября 2022, 09:42
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В четверг, 27 октября, состоится матч 5-го тура Второй лиги Украины, в котором «Металлург-2» Запорожье примет Васт Николаев. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
Турнирное положение во Второй лиге
12:00. Металлург-2 – Васт
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