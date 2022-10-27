Металлург-2 Зп

В четверг, 27 октября, состоится матч 5-го тура Второй лиги Украины, в котором «Металлург-2» Запорожье примет Васт Николаев. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Турнирное положение во Второй лиге

12:00. Металлург-2 – Васт