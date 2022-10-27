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Чемпионат Украины
Металлург-2 Зп
27.10.2022 12:00 - : -
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 октября 2022, 09:25 | Обновлено 27 октября 2022, 09:42
22
0

Металлург-2 – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 27 октября в 12:00

27 октября 2022, 09:25 | Обновлено 27 октября 2022, 09:42
22
0
Металлург-2 – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург

В четверг, 27 октября, состоится матч 5-го тура Второй лиги Украины, в котором «Металлург-2» Запорожье примет Васт Николаев. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

Турнирное положение во Второй лиге

12:00. Металлург-2 – Васт

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Васт Николаев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Металлург-2 Запорожье
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Источник Sport.ua
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