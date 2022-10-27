Лига чемпионов27 октября 2022, 09:06 | Обновлено 27 октября 2022, 09:33
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Гризманн отметился рекордным достижением за Атлетико в ЛЧ
Француз оставил свой след в истории «матрасников»
27 октября 2022, 09:06 | Обновлено 27 октября 2022, 09:33
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором голевой передачи в поединке 5-го тура группового этап Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (2:2).
31-летний француз установил рекордное достижение мадридского клуба в евротурнирах. Гризманн стал первым игроком, который забил не менее 10 голов и сделал не менее 10 ассистов за «Атлетико» в Европе.
Всего на счету Антуана Гризманна 26 голов и 10 ассистов за «Атлетико» в Лиге чемпионов.
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