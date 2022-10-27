Молодежные турниры27 октября 2022, 04:04 | Обновлено 27 октября 2022, 04:19
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Селтик U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА
27 октября 2022, 04:04 | Обновлено 27 октября 2022, 04:19
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В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий «Шахтер» U-19 на выезде обыграл шотландский «Селтик» U-19 со счетом 1:0 благодаря голу Владислава Погорелого.
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