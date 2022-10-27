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Лига конференций
27 октября 2022, 03:45 | Обновлено 27 октября 2022, 04:02
26
0

Валерий ГОРОДОВ: «Игроки отдадут все силы для достижения результата»

Тренер СК «Днепр-1» – о предстоящем матче против «Аполлона»

27 октября 2022, 03:45 | Обновлено 27 октября 2022, 04:02
26
0
Валерий ГОРОДОВ: «Игроки отдадут все силы для достижения результата»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Тренер СК «Днепр-1» Валерий Городов ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции:

– Не знаю как для соперника, а для нас это будет очень важная игра. Футболисты это понимают, и завтра они отдадут все силы для достижения положительного результата. Для этого нужно, чтобы мы плотно сыграли в защите и использовали свои моменты в атаке.

– Это четвертая игра в Кошице, будет ли наконец победа?
– Я надеюсь на это и думаю, что так и будет.

– Есть информация, что в вашей команде много травмированных.
– Да, у нас есть проблемы с некоторыми игроками, но надеюсь, что другие исполнители заменят их в ближайших матчах.

– Что для вашего клуба означает выступление в Лиге конференций?
– Мы дебютанты этого соревнования. Нам необходим опыт в еврокубках, а для украинских болельщиков это глоток свежего воздуха.

– Почему не получает игровое время Бузанелло? Рассчитывают ли в команде на него в ближайших матчах?
– Мы на него рассчитываем. Думаю, что завтра увидим.

– Какая ситуация с Бланко? Когда он вернется?
– Ему на восстановление нужно три недели.

– Команда на каждый матч выходит в флагах Украины. Почему вы так поступаете?
– Это делается для всех: для болельщиков, для самих нас и вообще для всех граждан Украины. Я думаю, что это верно.

– Как игроки чувствуют то, что происходит в Украине? Знают ли они о последних взрывах в Днепре?
– Они все знают, все читают. Это все сложно. Надеюсь, что завтра мы обрадуем наших болельщиков.

Матч «Днепр-1» – «Аполлон» состоится в четверг, 27 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник СК Днепр-1
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