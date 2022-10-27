27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч пройдет в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

«Динамо» проиграло все 4 матча, АЕК Ларнака имеет 3 очка за счет выездной победы над киевлянами (1:0).

АЕК Ларнака – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.