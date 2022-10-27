АЕК Ларнака – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 19:45 поединок 5-го тура Лиги Европы
27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
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Матч пройдет в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
«Динамо» проиграло все 4 матча, АЕК Ларнака имеет 3 очка за счет выездной победы над киевлянами (1:0).
АЕК Ларнака – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Опрос
Крупная победа АЕК Ларнака
1 голос 7.14 %
Минимальная победа АЕК Ларнака
2 голоса 14.29 %
Ничья
4 голоса 28.57 %
Минимальная победа Динамо
6 голосов 42.86 %
Крупная победа Динамо
1 голос 7.14 %
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