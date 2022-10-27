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Лига Европы
АЕК Ларнака
27.10.2022 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
27 октября 2022, 07:59 | Обновлено 27 октября 2022, 08:20
289
0

АЕК Ларнака – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 19:45 поединок 5-го тура Лиги Европы

27 октября 2022, 07:59 | Обновлено 27 октября 2022, 08:20
289
0
АЕК Ларнака – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

«Динамо» проиграло все 4 матча, АЕК Ларнака имеет 3 очка за счет выездной победы над киевлянами (1:0).

АЕК Ларнака – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Опрос

Голосов 14
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 5-го тура 🏆 Лиги Европы между командами АЕК Ларнака и Динамо, который пройдет 27 октября на Кипре

Крупная победа АЕК Ларнака

1 голос 7.14 %

Минимальная победа АЕК Ларнака

2 голоса 14.29 %

Ничья

4 голоса 28.57 %

Минимальная победа Динамо

6 голосов 42.86 %

Крупная победа Динамо

1 голос 7.14 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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