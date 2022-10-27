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Лига чемпионов
27 октября 2022, 01:50 | Обновлено 27 октября 2022, 02:00
84
0

ХАВИ: «Мы не оказывали должного сопротивления»

Наставник «Барселоны» – о разгромном поражении от «Баварии»

27 октября 2022, 01:50 | Обновлено 27 октября 2022, 02:00
84
0
ХАВИ: «Мы не оказывали должного сопротивления»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нам необходима самокритика. В каждом из предыдущих матчей Лиги чемпионов мы оставались как минимум конкурентоспособными. Так, в Мюнхене, считаю, мы переигрывали «Баварию». В отличие от этого вечера. В своей беседе с командой я говорил о смелости, интенсивности, выигрыше единоборств. Но впервые в этом сезоне я чувствую, что мы не оказывали должного сопротивления», - сказал Хави.

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Хави Барселона Барселона - Бавария Бавария Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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