ХАВИ: «Мы не оказывали должного сопротивления»
Наставник «Барселоны» – о разгромном поражении от «Баварии»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Нам необходима самокритика. В каждом из предыдущих матчей Лиги чемпионов мы оставались как минимум конкурентоспособными. Так, в Мюнхене, считаю, мы переигрывали «Баварию». В отличие от этого вечера. В своей беседе с командой я говорил о смелости, интенсивности, выигрыше единоборств. Но впервые в этом сезоне я чувствую, что мы не оказывали должного сопротивления», - сказал Хави.
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