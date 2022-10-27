ХАВИ: «Мы не оказывали должного сопротивления»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Нам необходима самокритика. В каждом из предыдущих матчей Лиги чемпионов мы оставались как минимум конкурентоспособными. Так, в Мюнхене, считаю, мы переигрывали «Баварию». В отличие от этого вечера. В своей беседе с командой я говорил о смелости, интенсивности, выигрыше единоборств. Но впервые в этом сезоне я чувствую, что мы не оказывали должного сопротивления», - сказал Хави.