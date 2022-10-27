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Лига чемпионов
27 октября 2022, 01:23 | Обновлено 27 октября 2022, 03:01
62
0

Юрген КЛОПП: «Мы устали, но чувствуем себя великолепно»

Наставник «Ливерпуля» – о разгромной победе над «Аяксом»

27 октября 2022, 01:23 | Обновлено 27 октября 2022, 03:01
62
0
Юрген КЛОПП: «Мы устали, но чувствуем себя великолепно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над нидерландским «Аяксом» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы отлично начали второй тайм, забили два великолепных гола и контролировали игру. Нам удалось сделать бриллиант, что в новинку для ребят, но мы не хотели, чтобы Дарвин играл на фланге, поэтому мы действовали несколько иначе. Нужно было исправить игру,и мы это сделали.

Мы вышли в плей-офф, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь. Мы устали, но чувствуем себя великолепно», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Аякс Ливерпуль Аякс - Ливерпуль Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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