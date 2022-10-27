Юрген КЛОПП: «Мы устали, но чувствуем себя великолепно»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над нидерландским «Аяксом» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы отлично начали второй тайм, забили два великолепных гола и контролировали игру. Нам удалось сделать бриллиант, что в новинку для ребят, но мы не хотели, чтобы Дарвин играл на фланге, поэтому мы действовали несколько иначе. Нужно было исправить игру,и мы это сделали.

Мы вышли в плей-офф, и я не могу это принимать, как должное. Это серьезная вещь. Мы устали, но чувствуем себя великолепно», - сказал Клопп.