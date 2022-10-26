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Лига чемпионов
26 октября 2022, 21:12 | Обновлено 26 октября 2022, 21:21
691
1

Михаил Мудрик стал автором голевого юбилея

Украинские клубы забили 250-й мяч в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов

26 октября 2022, 21:12 | Обновлено 26 октября 2022, 21:21
691
1
Михаил Мудрик стал автором голевого юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Гол Михаила Мудрика в матче с «Селтиком» (1:1) стал 250-м для украинских клубов на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов.

142 мяча забило хозяевам «Динамо», 98 – «Шахтер», 6 – «Днепр», 2 – «Металлист», по 1 – «Заря» и «Таврия». Чаще других украинцы поражали на выезде ворота команд из Испании – 21 раз, Германии, Дании, Италии, Турции – по 15, Португалии – 13 и Бельгии – 12.

К слову, голевой счет в гостях в главном клубном турнире Старого Света 20 сентября 1967 года открыл динамовец Анатолий Пузач в матче с… «Селтиком».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.09.1967

Анатолий ПУЗАЧ

Динамо

Селтик

3' (1:0)

2:1

50-й

13.08.1997

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

Брондбю

35' (2:1)

4:2

100-й

08.08.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

Стяуа

28' (2:0)

4:2

150-й

27.08.2008

БРАНДАУ

Шахтер

Динамо З

59' (2:1)

3:1

200-й

21.10.2014

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

БАТЭ

28' (2:0)

7:0

250-й

25.10.2022

Михаил МУДРИК

Шахтер

Селтик

54' (1:1)

1:1

 

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Источник Sport.ua
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inoj
Цікаво що за перших 30 років забили 50 голів, а за наступні 25 років - 200
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