Михаил Мудрик стал автором голевого юбилея

Гол Михаила Мудрика в матче с «Селтиком» (1:1) стал 250-м для украинских клубов на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов.

142 мяча забило хозяевам «Динамо», 98 – «Шахтер», 6 – «Днепр», 2 – «Металлист», по 1 – «Заря» и «Таврия». Чаще других украинцы поражали на выезде ворота команд из Испании – 21 раз, Германии, Дании, Италии, Турции – по 15, Португалии – 13 и Бельгии – 12.

К слову, голевой счет в гостях в главном клубном турнире Старого Света 20 сентября 1967 года открыл динамовец Анатолий Пузач в матче с… «Селтиком».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов