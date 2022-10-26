Михаил Мудрик стал автором голевого юбилея
Украинские клубы забили 250-й мяч в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов
Гол Михаила Мудрика в матче с «Селтиком» (1:1) стал 250-м для украинских клубов на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов.
142 мяча забило хозяевам «Динамо», 98 – «Шахтер», 6 – «Днепр», 2 – «Металлист», по 1 – «Заря» и «Таврия». Чаще других украинцы поражали на выезде ворота команд из Испании – 21 раз, Германии, Дании, Италии, Турции – по 15, Португалии – 13 и Бельгии – 12.
К слову, голевой счет в гостях в главном клубном турнире Старого Света 20 сентября 1967 года открыл динамовец Анатолий Пузач в матче с… «Селтиком».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.09.1967
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Динамо
|
Селтик
|
3' (1:0)
|
2:1
|
50-й
|
13.08.1997
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
Брондбю
|
35' (2:1)
|
4:2
|
100-й
|
08.08.2001
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
Стяуа
|
28' (2:0)
|
4:2
|
150-й
|
27.08.2008
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
Динамо З
|
59' (2:1)
|
3:1
|
200-й
|
21.10.2014
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
БАТЭ
|
28' (2:0)
|
7:0
|
250-й
|
25.10.2022
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
Селтик
|
54' (1:1)
|
1:1
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