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Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 21:09 |
513
3

Верес просит УАФ разрешить болельщикам приходить на футбол

Иван Надеин считает, что небольшое число фанов можно допустить

26 октября 2022, 21:09 |
513
3
Верес просит УАФ разрешить болельщикам приходить на футбол
ФК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, что клуб обратился в УАФ, чтобы получить разрешение даже во время войны пускать хотя бы небольшое число болельщиков на трибуны.

– Мы обратились в УАФ и озвучили им свою позицию. Если сегодня, после изменений в украинское законодательство, организатором мероприятия является полностью футбольный клуб, который берет на себя гарантии безопасности, то чтобы решение о количестве зрителей на стадионе, охране – тоже решали на местах, а не в Киеве. При двух условиях. Если это эпидемия – с соблюдением противоэпидемических норм. Если это война – то с ограничениями военного положения. У нас есть военная администрация местная, которая знает – сколько здесь укрытий, расстояния до них. Соответственно, военная администрация должна решать, сколько людей могут посещать массовые мероприятия.

Наше предложение – давайте корректировать Регламент в соответствии с действующим законодательством. Ибо Регламент говорит о 280 людях. И точка. Превышение количества – это штраф. Передайте эти возможности на места. И пусть клуб и местная военная администрация принимает эти решения. Мы, например, понимаем, что на нашем стадионе и рядом есть три укрытия. Это до тысячи человек. 500-700, до тысячи людей с обеспечением требований безопасности мы могли бы разместить на стадионе.

Работа театров, организация концертов – сейчас разрешена. Там собираются сотни людей. Потому у нас такое предложение. Военные у нас часто просят о возможности прийти на игру, власть, бизнес, у нас много болельщиков. Если есть возможность пригласить людей – это логично. Такое решение нужно.

Я считаю, что УАФ должен обратиться в Минспорта и урегулировать этот вопрос. Единственное – хотелось бы это сделать быстрее. У нас осталось два матча домашних в календарном году. Это топовые матчи: с «Динамо» и «Шахтером». Пригласить несколько сотен человек - не думаю, что это станет большой проблемой. Футбол все равно должен быть для болельщиков. Есть телетрансляция. А болельщики добавят игре и этой телетрансляции атмосферу. И посетят игру этого уникального чемпионата. Ибо УПЛ – это самая смелая лига мира. Есть самые сильные, богатые. Наш чемпионат же смело может носить звание самого смелого.

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Источник ФК Верес
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Комментарии 3
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Gregory Dnipro
Ну все правильно сказал ! Какие вообще нахрен ограничения ? Чем футбольный матч отличается от концерта или спектакля в театре ? Или полной больницы из которой всех на улицу выгоняют во время тревоги ! Не в бомбоубежище а просто на улицу ( город Днепр больница номер 5 ) ! Хотели бы массово лупить по мирным уже давно прилетело бы на центральный вокзал Киева или Львова где тысячи людей одновременно , или куда нибудь на рынок в воскресенье утром ! Хватит уже этого тупого маразма про угрозу обстрелов ! Она есть на каждом сантиметре нашей страны , и от нее никуда не спрятаться ! 
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0
Burevestnik
відстань від міста Рівне до кордону з Білорусією  близько 130 км.
Швидкість ракети "Іскандер"  2100 м/с (або  2,1 км/с). 
Час льоту ракети від кордону до м. Рівне  близько 62 секунд. 
= = 
Виникає питання щодо адекватності керівництва ФК "Верес".  
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0
AndiM
А за життя цих людей ти будеш відповідати барига свинорила?  
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0
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