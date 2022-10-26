Барселона и Бавария назвали стартовые составы на матч 5-го тура ЛЧ
26 октября в 22:00 состоится центральный матч 5-го тура Лиги чемпионов
26 октября в 22:00 в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает немецкую «Баварию».
Этот матч фактически уже ничего не решает, так как «Барселона» не имеет даже теоретических шансов пройти в плей-офф ЛЧ.
Стали известны стартовые составы команд.
Форвард каталонской команды Роберт Левандовски сыграет против своей бывшей команды.
👥 𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐂𝐈𝐎́— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 26, 2022
⚽ #BarçaBayern pic.twitter.com/Cbk6KpUI9Z
Our starting XI 🆚 @FCBarcelona ⚔️#packmas #UCL #FCBFCB pic.twitter.com/hkOzGeMrge— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 26, 2022
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