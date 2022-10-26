Барселона и Бавария назвали стартовые составы на матч 5-го тура ЛЧ

26 октября в 22:00 в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает немецкую «Баварию».

Этот матч фактически уже ничего не решает, так как «Барселона» не имеет даже теоретических шансов пройти в плей-офф ЛЧ.

Стали известны стартовые составы команд.

Форвард каталонской команды Роберт Левандовски сыграет против своей бывшей команды.