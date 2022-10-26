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Лига чемпионов
26 октября 2022, 21:10 | Обновлено 26 октября 2022, 21:43
814
1

Барселона и Бавария назвали стартовые составы на матч 5-го тура ЛЧ

26 октября в 22:00 состоится центральный матч 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 21:10 | Обновлено 26 октября 2022, 21:43
814
1
Барселона и Бавария назвали стартовые составы на матч 5-го тура ЛЧ
ФК Барселона

26 октября в 22:00 в 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» принимает немецкую «Баварию».

Этот матч фактически уже ничего не решает, так как «Барселона» не имеет даже теоретических шансов пройти в плей-офф ЛЧ.

Стали известны стартовые составы команд.

Форвард каталонской команды Роберт Левандовски сыграет против своей бывшей команды.

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Барселона Бавария Лига чемпионов Барселона - Бавария стартовые составы
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Источник Sport.ua
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Леха
Барса мимо 1/8 лч читалось все таки что Интер выиграет у плезени
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