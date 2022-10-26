ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком
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Донецкий «Шахтер» сыграл вничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.
На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин). На 72-й минуте Даниил Сикан после паса-конфетки от Михаила Мудрика не забил мяч в пустые ворота.
Турнирное положение: Реал (10 очков), РБ Лейпциг (9), Шахтер (6), Селтик (2). Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну. Для выхода в 1/8 финала ЛЧ горнякам нужно 2 ноября в Варшаве победить РБ Лейпциг с любым счетом.
🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 25 октября
Селтик (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 1:1
Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58
ФОТО. Как это было. Шахтер за счет гола Мудрика сыграл вничью с Селтиком
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