Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком
Лига чемпионов
26 октября 2022, 20:25 | Обновлено 26 октября 2022, 20:46
542
2

ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком

Смотрите самые яркие фотомгновения матча 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 20:25 | Обновлено 26 октября 2022, 20:46
542
2
ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин). На 72-й минуте Даниил Сикан после паса-конфетки от Михаила Мудрика не забил мяч в пустые ворота.

Турнирное положение: Реал (10 очков), РБ Лейпциг (9), Шахтер (6), Селтик (2). Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну. Для выхода в 1/8 финала ЛЧ горнякам нужно 2 ноября в Варшаве победить РБ Лейпциг с любым счетом.

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 25 октября

Селтик (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58

ФОТО. Как это было. Шахтер за счет гола Мудрика сыграл вничью с Селтиком

seltik-shahter-25102022
seltik-shahter-25102022-foto-1
seltik-shahter-25102022-foto-2
seltik-shahter-25102022-foto-3
seltik-shahter-25102022-foto-4
По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Момент Сикана - такое редко можно увидеть»
Брюгге – Порту, Интер – Виктория П. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без Яремчука и Соболя. Украинцы только в запасе Брюгге на игру с Порту
Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер фотогалерея фото Михаил Мудрик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник АЕКа: «Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер»
Футбол | 26 октября 2022, 17:05 2
Наставник АЕКа: «Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер»
Наставник АЕКа: «Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер»

Хосе Луис Ольтра поделился мыслями о предстоящем матче ЛЕ против киевского клуба

Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»
Футбол | 26 октября 2022, 16:14 4
Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»
Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»

Форвард «РБ Лейпциг» - о ситуации в группе F

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 26.10.2022, 06:09
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
Другие виды | 25.10.2022, 18:45
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Футбол | 25.10.2022, 23:40
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Если Мудрик сам обходит всех и сам завершает то все спокойны .но когда он вчера прошел защиту и откидывал то зря .у нас игроки шуганные .они боятся ответственности .Единственный совет Мудрику .пока ты не уехал а играешь за шахтер никому не доверяй .они только испортят .бей хоть с острого угла хоть через себя только не отдавай 
Ответить
0
Борис Глебов
А в чем шедевр?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях
Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях
24.10.2022, 17:11 9
Футбол
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 15
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.10.2022, 10:00
Биатлон
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 15
Война
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
25.10.2022, 23:19 4
Футбол
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
24.10.2022, 18:54 6
Бокс
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
26.10.2022, 00:39
Футбол
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
26.10.2022, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности