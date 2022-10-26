Без Яремчука и Соболя. Украинцы только в запасе Брюгге на игру с Порту
Бельгийцы в 19:45 начнут матч 5-го тура Лиги чемпионов
Тренерский штаб бельгийского «Брюгге» определился со стартовым составом подопечных на встречу с «Порту» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. К сожалению, в нем не нашлось места украинцам Эдуарду Соболю и Роману Яремчуку. Они начинают матч на скамейке запасных.
«Брюгге» занимает первое место в группе B, и досрочно уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира.
Турнирное положение в группе В
Time to 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗲. ✨ #CLUFCP #UCL pic.twitter.com/HK6RbxuL2R— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 26, 2022
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