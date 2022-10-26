Без Яремчука и Соболя. Украинцы только в запасе Брюгге на игру с Порту

Тренерский штаб бельгийского «Брюгге» определился со стартовым составом подопечных на встречу с «Порту» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. К сожалению, в нем не нашлось места украинцам Эдуарду Соболю и Роману Яремчуку. Они начинают матч на скамейке запасных.

«Брюгге» занимает первое место в группе B, и досрочно уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Турнирное положение в группе В