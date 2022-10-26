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Лига чемпионов
26 октября 2022, 19:19 | Обновлено 26 октября 2022, 19:40
166
0

Без Яремчука и Соболя. Украинцы только в запасе Брюгге на игру с Порту

Бельгийцы в 19:45 начнут матч 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 19:19 | Обновлено 26 октября 2022, 19:40
166
0
Без Яремчука и Соболя. Украинцы только в запасе Брюгге на игру с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Тренерский штаб бельгийского «Брюгге» определился со стартовым составом подопечных на встречу с «Порту» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. К сожалению, в нем не нашлось места украинцам Эдуарду Соболю и Роману Яремчуку. Они начинают матч на скамейке запасных.

«Брюгге» занимает первое место в группе B, и досрочно уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Турнирное положение в группе В

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Источник Sport.ua
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