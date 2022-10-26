Георгий СУДАКОВ: «Момент Сикана - такое редко можно увидеть»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков оценил ничью 1:1 в матче Лиги чемпионов против «Селтика», а также невероятный момент, который не использовал Даниил Сикан.

– Георгий, как расцениваешь ничейный результат?

– Сложно говорить что-то о результате, потому что у нас были опасные моменты: в первом тайме у Михаила Мудрика и во второй половине у Данила Сикана. Но у «Селтика» где-то было больше инициативы с мячом. Так что ничья, наверное, закономерный результат.

– По ощущениям чего сейчас больше – радости или все же разочарования, ведь могли победить?

– Сейчас нет никаких ощущений, потому что много эмоций оставил на футбольном поле. После такого матча и атмосферы хочется, в первую очередь, восстановиться.

– Все ли получалось в атаке?

– Конечно, мы стремимся больше работать с мячом, играть вперед, комбинировать – это то, что мы делаем в чемпионате Украины и хотим перенести в Лигу чемпионов в матчах с такими командами, как «Селтик», «Реал», «Лейпциг». Думаю, это только начало. У нас большой потенциал, но нужно много трудиться.

– Ты вспоминал нереализованный момент Сикана. Когда видел эпизод, уже готовился радоваться голу?

– Если честно, то да. Немного не понял, что произошло, – такое редко увидишь. Но ничего, Сикан отдал голевую передачу, цеплялся за много мячей, проделал большой объем работы и очень помог команде. Думаю, это такой момент в жизни, который надо преодолеть и идти дальше.

– Говорят, перед матчем вы изучали не только соперника, но и болельщиков. Тренер делал определенные упражнения, чтобы вы прочувствовали всю эту атмосферу стадиона. Ощущалось давление трибун?

– О чем нам говорили, даже на один процент не передает того, что мы почувствовали. Я при такой атмосфере еще в жизни не играл. Конечно, немного сложно, но и кайфуешь от такой атмосферы. Лига чемпионов – это, в первую очередь, эмоции. Играть против таких команд при таких болельщиках – кайф.

– На последних минутах «Селтик» пошел на штурм. Что в это время было самым сложным?

– Наверное, сложнее всего было сохранять мяч, потому что к этому времени команда уже подсела, все играли в обороне, отбивались. Но что понравилось, была концентрация до последней минуты. Пожалуй, этот фактор принес нам результат.

– Впереди матч с «Лейпцигом». Готовы выиграть?

– Да, готовы на все 100 процентов. Мы уже делали это. У нас сильная команда, которую, думаю, многие боятся. Если перед Лигой чемпионов нас не считали фаворитами, то сейчас мы показали, что можем и как играем. Будет очень сложный матч в Варшаве, но мы готовы.