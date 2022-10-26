Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий СУДАКОВ: «Момент Сикана - такое редко можно увидеть»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 19:52 |
1830
0

Георгий СУДАКОВ: «Момент Сикана - такое редко можно увидеть»

Хавбек оценил тяжелый матч Лиги чемпионов

26 октября 2022, 19:52 |
1830
0
Георгий СУДАКОВ: «Момент Сикана - такое редко можно увидеть»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков оценил ничью 1:1 в матче Лиги чемпионов против «Селтика», а также невероятный момент, который не использовал Даниил Сикан.

– Георгий, как расцениваешь ничейный результат?
– Сложно говорить что-то о результате, потому что у нас были опасные моменты: в первом тайме у Михаила Мудрика и во второй половине у Данила Сикана. Но у «Селтика» где-то было больше инициативы с мячом. Так что ничья, наверное, закономерный результат.

– По ощущениям чего сейчас больше – радости или все же разочарования, ведь могли победить?
– Сейчас нет никаких ощущений, потому что много эмоций оставил на футбольном поле. После такого матча и атмосферы хочется, в первую очередь, восстановиться.

– Все ли получалось в атаке?
– Конечно, мы стремимся больше работать с мячом, играть вперед, комбинировать – это то, что мы делаем в чемпионате Украины и хотим перенести в Лигу чемпионов в матчах с такими командами, как «Селтик», «Реал», «Лейпциг». Думаю, это только начало. У нас большой потенциал, но нужно много трудиться.

– Ты вспоминал нереализованный момент Сикана. Когда видел эпизод, уже готовился радоваться голу?
– Если честно, то да. Немного не понял, что произошло, – такое редко увидишь. Но ничего, Сикан отдал голевую передачу, цеплялся за много мячей, проделал большой объем работы и очень помог команде. Думаю, это такой момент в жизни, который надо преодолеть и идти дальше.

– Говорят, перед матчем вы изучали не только соперника, но и болельщиков. Тренер делал определенные упражнения, чтобы вы прочувствовали всю эту атмосферу стадиона. Ощущалось давление трибун?
– О чем нам говорили, даже на один процент не передает того, что мы почувствовали. Я при такой атмосфере еще в жизни не играл. Конечно, немного сложно, но и кайфуешь от такой атмосферы. Лига чемпионов – это, в первую очередь, эмоции. Играть против таких команд при таких болельщиках – кайф.

– На последних минутах «Селтик» пошел на штурм. Что в это время было самым сложным?
– Наверное, сложнее всего было сохранять мяч, потому что к этому времени команда уже подсела, все играли в обороне, отбивались. Но что понравилось, была концентрация до последней минуты. Пожалуй, этот фактор принес нам результат.

– Впереди матч с «Лейпцигом». Готовы выиграть?
– Да, готовы на все 100 процентов. Мы уже делали это. У нас сильная команда, которую, думаю, многие боятся. Если перед Лигой чемпионов нас не считали фаворитами, то сейчас мы показали, что можем и как играем. Будет очень сложный матч в Варшаве, но мы готовы.

По теме:
ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком
Брюгге – Порту, Интер – Виктория П. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без Яремчука и Соболя. Украинцы только в запасе Брюгге на игру с Порту
Георгий Судаков Шахтер Донецк Селтик - Шахтер Даниил Сикан Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Футбол | 26 октября 2022, 00:39 0
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Футбол | 25 октября 2022, 23:51 140
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком

Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 26.10.2022, 16:00
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Футбол | 25.10.2022, 23:19
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Футбол | 26.10.2022, 17:51
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
24.10.2022, 18:54 6
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
26.10.2022, 06:09
Бокс
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
26.10.2022, 06:23 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
24.10.2022, 19:45 4
Футбол
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
25.10.2022, 22:42 7
Футбол
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
25.10.2022, 05:19 15
Футбол
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
25.10.2022, 23:35 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности