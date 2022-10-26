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Лига Европы
26 октября 2022, 17:25 |
138
0

Форвард АЕКа: «Мы всегда хотели играть против таких соперников, как Динамо»

Адам Дюрчо прокомментировал предстоящий матч ЛЕ с киевским клубом

26 октября 2022, 17:25 |
138
0
Форвард АЕКа: «Мы всегда хотели играть против таких соперников, как Динамо»
АЕК. Адам Дюрчо

Венгерский нападающий кипрского АЕКа Адам Дюрчо поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы против киевского «Динамо»:

«Мы все знаем, насколько важна эта игра. Команда готова. Мы всегда хотели играть против таких соперников, как «Динамо». Поскольку я был на трибунах в предыдущем матче, я хочу почувствовать ту атмосферу, которую видел в игре с «Фенербахче». Было больно пропускать матч.

Мы хотим, чтобы мир гордился нами, и мы хотим победить. Ждем эту победу. Летом тренер сказал мне забить 8 мячей. В прошлом сезоне было сложно, потому что я получил травму и выбыл на длительный срок. В этом году у меня больше уверенности, и я лучше знаю команду».

Отметим, что матч АЕК – «Динамо» состоится уже завтра, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Ранее свой комментарий дал наставник АЕКа Хосе Луис Ольтра.

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Адам Дюрчо АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Динамо Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция
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Источник ФК Динамо Киев
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