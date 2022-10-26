Наставник АЕКа: «Игроки Динамо в хорошей форме, у них грамотный тренер»

Наставник кипрского АЕКа Хосе Луис Ольтра провел пресс-конференцию в преддверии домашнего поединка 5-го тура группового раунда Лиги Европы против киевского «Динамо»:

«Завтрашняя игра очень важна для нас. У нас есть исторический шанс выйти из группы. Хочу попросить болельщиков поддерживать нас с самого начала. Нам противостоит очень хорошая команда, которая прибавила в сравнении с прошлой нашей встречей. Игроки «Динамо» в хорошей форме, у них грамотный тренер.

Но я хочу видеть от своей команды смелой и безупречной игры. Мы должны выглядеть наилучшим образом. Я верю в команду и наших болельщиков. Мы не будем играть на ничью, хотя нас устраивает такой результат. Когда вы рассчитываете на ничью, то, скорее всего, проиграете. Поэтому наша единственная цель – победа.

Во всех играх вы должны быть мотивированы. Если кто-нибудь будет немотивированным, для него не найдется места в команде. Завтра мы должны сосредоточиться на своей игре. Придется быть решительными и в атаке, и в обороне. Мы должны показать хорошую игру.

Конечно, сопернику нечего терять, но их целью изначально было пройти квалификацию. Именно поэтому они хотят победы. Все зависит от нас. В первом матче мы продемонстрировали конкурентоспособную игру. Мы хорошо поработали в обороне, не давали противнику пространства, но не удерживали мяч и не доигрывали атаки. Мы должны играть более агрессивно. Правильный путь – это игра, которую мы показали в Польше, и некоторые вещи можно улучшить.

Я тренер, не терпящий оправданий. В нашей обойме 19 игроков, включая трех вратарей. Но этих игроков достаточно, чтобы добиться нашей цели. У меня есть план на завтрашнюю игру. Для некоторых исполнителей это шанс показать свою готовность. Я доволен всем. Единственный, кто не сможет поучаствовать, это Генри Андреу. У нас есть шанс выдержать конкуренцию и войти в историю вместе с командой.

Да, мы не зарабатывали очков в последних матчах, однако мы играли с очень хорошими командами и во всех матчах выглядели конкурентоспособными. Поражения в поединках с «Ренном» и «Фенербахче» были несправедливыми, но в общем-то я доволен выступлением команды во всех поединках. Однако мы должны обращать внимание на детали. Я верю в игроков, о чем постоянно говорю им в раздевалке.

Отметим, что матч АЕК – «Динамо» состоится уже завтра, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Ранее стала известна заявка «Динамо» на этот матч.