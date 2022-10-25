Стала известна заявка Динамо на матч Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки
Мирча Луческу взял с собой на Кипр 22 игроков
Сегодня «Динамо» Киев отправилось на Кипр на матч пятого тура Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки, который состоится в четверг, 27 октября.
В заявку главный тренер «Динамо» включил следующих 22 игроков:
Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко.
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло.
Форварди: Владислав Ванат, Артем Беседин.
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