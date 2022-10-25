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Лига Европы
25 октября 2022, 13:58 |
450
1

Стала известна заявка Динамо на матч Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки

Мирча Луческу взял с собой на Кипр 22 игроков

25 октября 2022, 13:58 |
450
1
Стала известна заявка Динамо на матч Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки
ФК Динамо Киев

Сегодня «Динамо» Киев отправилось на Кипр на матч пятого тура Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки, который состоится в четверг, 27 октября.

В заявку главный тренер «Динамо» включил следующих 22 игроков:

Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло.

Форварди: Владислав Ванат, Артем Беседин.

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Динамо Киев АЕК Ларнака Лига Европы заявка на Лигу Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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