Юный украинский теннисист успешно стартовал на Итоговом турнире

Украинский теннисист Никита Белозерцев успешно стартовал на Итоговом турнире для сильнейших теннисистов в возрасте до 14 лет.

В четвертьфинальном поединке Никита Белозерцев, посеяный под вторым номером, выиграл у немца Кристофера Тейсу со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 30 минут.

ITF. Итоговый турнир среди юношей до 14 лет. Грунт. 1/4 финала

Никита Белозерцев (Украина) [2] – Кристофер Тейсу (Германия) – 6:3, 6:3

За выход в финал Никита Белозерцев сыграет против победителя матча Матей Тодоран (Румыния, 4) – Валентин Гонсалес-Галино (Испания).

Отметим, что в январе Никита выиграл один турнир категории «Super» в Химках, а в конце июля стал призером турнира категории «Super» в немецком Дюрене.