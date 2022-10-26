Юный украинский теннисист успешно стартовал на Итоговом турнире
Никита Белозерцев выиграл у представителя Германии на турнире Tennis Europe Junior Masters
Украинский теннисист Никита Белозерцев успешно стартовал на Итоговом турнире для сильнейших теннисистов в возрасте до 14 лет.
В четвертьфинальном поединке Никита Белозерцев, посеяный под вторым номером, выиграл у немца Кристофера Тейсу со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 30 минут.
ITF. Итоговый турнир среди юношей до 14 лет. Грунт. 1/4 финала
Никита Белозерцев (Украина) [2] – Кристофер Тейсу (Германия) – 6:3, 6:3
За выход в финал Никита Белозерцев сыграет против победителя матча Матей Тодоран (Румыния, 4) – Валентин Гонсалес-Галино (Испания).
Отметим, что в январе Никита выиграл один турнир категории «Super» в Химках, а в конце июля стал призером турнира категории «Super» в немецком Дюрене.
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