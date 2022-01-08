Украинец Никита Белозерцев выиграл юниорский турнир в России

13-летний хмельничанин стал победителем соревнований категории «Super» под названием «Christmas Cup»

  • 08.01.2022 18:08
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
Украинец Никита Белозерцев выиграл юниорский турнир в России
© РТФ. Никита Белозерцев

Украинский теннисист Никита Белозерцев стал чемпионом юниорского турнира Tennis Europe в России.
 
В финальном матче турнира категории «Super» под названием «Christmas Cup» сред игроков до 14 лет украинский теннисист победил второго сеяного Ивана Иванова из Болгарии – 6:4, 7:5.
 
13-летний хмельничанин во второй раз сыграл в финале турнира U-14. В прошлом году он победил на домашних кортах в Киеве на соревнованиях третьей категории. В европейском рейтинге среди игроков до 14 лет Белозерцев занимает 31-ю позицию.

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности