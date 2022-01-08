Украинец Никита Белозерцев выиграл юниорский турнир в России

Украинский теннисист Никита Белозерцев стал чемпионом юниорского турнира Tennis Europe в России.
В финальном матче турнира категории «Super» под названием «Christmas Cup» сред игроков до 14 лет украинский теннисист победил второго сеяного Ивана Иванова из Болгарии – 6:4, 7:5.
13-летний хмельничанин во второй раз сыграл в финале турнира U-14. В прошлом году он победил на домашних кортах в Киеве на соревнованиях третьей категории. В европейском рейтинге среди игроков до 14 лет Белозерцев занимает 31-ю позицию.
Источник — Большой теннис Украины
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