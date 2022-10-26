Лига чемпионов26 октября 2022, 16:14 |
2435
4
Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»
Форвард «РБ Лейпциг» - о ситуации в группе F
26 октября 2022, 16:14 |
2435
4
Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оценил турнирную ситуацию в группе F после пяти туров:
«Селтик» оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у «Шахтера». Но мы все равно добились того, чего хотели - теперь все в наших руках, нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтера».
Вчера «РБ Лейпциг» обыграл «Реал» 3:2. Теперь немецкий клуб потеряет вторую позицию в группе только если в последнем туре проиграет «Шахтеру».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2022, 23:51 139
Донецкий клуб обеспечил себе евровесну
Футбол | 26 октября 2022, 14:34 0
Скандальный товарищеский поединок не состоится
Футбол | 25.10.2022, 23:40
Футбол | 26.10.2022, 06:23
Футбол | 26.10.2022, 07:43
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Зазвичай з такою налаштованістю програють
Да можно вообще не готовиться к матчу с Шахтером, пусть думают, что они уже прошли дальше в ЛЧ.
С таким настроем могут запросто проиграть шахтерам... Есть предположение, что такое он травонул после сильного запоя...
Не кажи гоп, Тімчику, поки не перескочиш. Бо цілком імовірне повторення сценарію першого матчу. В Лізі Чемпіонів таке буває часто.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2022, 17:43 15
26.10.2022, 10:00
25.10.2022, 22:42 7
24.10.2022, 17:11 9
26.10.2022, 06:09
25.10.2022, 23:19 7
24.10.2022, 19:45 4
25.10.2022, 19:11