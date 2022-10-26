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  4. Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 16:14 |
2435
4

Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»

Форвард «РБ Лейпциг» - о ситуации в группе F

26 октября 2022, 16:14 |
2435
4
Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оценил турнирную ситуацию в группе F после пяти туров:

«Селтик» оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у «Шахтера». Но мы все равно добились того, чего хотели - теперь все в наших руках, нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтера».

Вчера «РБ Лейпциг» обыграл «Реал» 3:2. Теперь немецкий клуб потеряет вторую позицию в группе только если в последнем туре проиграет «Шахтеру».

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Тимо Вернер РБ Лейпциг Шахтер Донецк Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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Комментарии 4
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ash
Зазвичай з такою налаштованістю програють
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+2
OKs100
Да можно вообще не готовиться к матчу с Шахтером, пусть думают, что они уже прошли дальше в ЛЧ.
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0
Выталкиватель парашутистов
С таким настроем могут запросто проиграть шахтерам... Есть предположение, что такое он травонул после сильного запоя...
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0
Злий Глобинець
Не кажи гоп, Тімчику, поки не перескочиш. Бо цілком імовірне повторення сценарію першого матчу. В Лізі Чемпіонів таке буває часто.
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-1
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