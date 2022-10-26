Тимо ВЕРНЕР: «Нам даже не нужно выигрывать у Шахтера»

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оценил турнирную ситуацию в группе F после пяти туров:

«Селтик» оказал бы нам большую услугу, если бы выиграл у «Шахтера». Но мы все равно добились того, чего хотели - теперь все в наших руках, нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтера».

Вчера «РБ Лейпциг» обыграл «Реал» 3:2. Теперь немецкий клуб потеряет вторую позицию в группе только если в последнем туре проиграет «Шахтеру».