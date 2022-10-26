Александр КОСЫРИН: «Мудрик растет от матча к матчу»
Украинский форвард – о матче «Селтик» - «Шахтер»
Известный в недавнем прошлом украинский форвард Александр Косырик поделился своим мнением по поводу матча пятого тура Лиги чемпионов «Селтик» - «Шахтер» (1:1):
— И для «Шахтера», и для «Селтика» это была ключевая игра в групповом турнире. Какие впечатления у тебя остались после просмотра этой встречи?
— Конечно, все понимали цену этого матча. Шотландский клуб, на правах хозяев, сразу прибрал инициативу к своим рукам. Все знаем, как «Селтик» умеет и любит оказывать давление на соперника. В первые 15-20 минут игры они часто забивают голы. Однако «Шахтер», придя в себя, забрал мяч под свой контроль. А у «Селтика» особо в атаке ничего и не получалось. И надо же такому случиться, что первый удар в створ ворот Трубина стал результативным.
— Проигрывая по ходу матча, Игор Йовичевич не сделал ни одной замены в перерыве поединка. Почему?
— Было видно, что команда играла правильно, никто не выпадал из игры. Да и во владении мячом украинская команда прибавила. Наверное, наставник оранжево-черных посчитал, что если есть игра, то и моменты у ворот Харта обязательно будут.
— Сравнял счет в матче Михаил Мудрик. Его игра становится все лучше и лучше…
— Мудрик растет, причем от матча, к матчу. Он и сам создает моменты партнерам, и голы успевает забивать. Вспомните, какой он пас выдал Зубкову. А в эпизоде с забитым мячом на поле «Селтик Парк» Миша все сделал правильно. Убежал от соперников и мощно пробил.
— Его самое сильное качество – скорость?
— На сегодня, да. Он выделяется, конечно. Где-то и Мудрик ошибается, принимая неправильные действия. Но это нормально. Ты играешь в Лиге чемпионов против сильнейших клубов Европы. Но у Михаила появилась уверенность в своих силах.
— А как не забил Даниил Сикан на 72-й минуте встречи?
— Запоминающийся эпизод. Конечно, это техническая ошибка Сикана. Нужно было или забивать в одно касание или принять мяч и вторым касанием пробить в пустые ворота. А так Даниил подставил ногу и мяч, с вращением, полетел от ворот. В это время пошел открытый футбол. Потом и Трубин спас свои ворота, не дав забить шотландцам.
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