Коутиньо рискует пропустить ЧМ-2022

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Главный тренер сборной Бразилии Тите не собирается включать его в заявку команды на турнир.

Место Коутиньо в заявке может занять Эвертон Рибейро из «Фламенго». В марте Коутиньо был вызван в сборную впервые с после долгого отсутствия, однако отвоевать себе места в основе не смогу.

В мае Коутиньо был выкуплен «Астон Виллой». В нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями на отличался. Суммарно на счету 30-летнего хавбека 21 гол в 69 матчах за сборную Бразилии.