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Чемпионат мира
26 октября 2022, 15:31 |
291
0

Коутиньо рискует пропустить ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии не планирует вызывать хавбека «Астон Виллы»

26 октября 2022, 15:31 |
291
0
Коутиньо рискует пропустить ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре. Главный тренер сборной Бразилии Тите не собирается включать его в заявку команды на турнир.

Место Коутиньо в заявке может занять Эвертон Рибейро из «Фламенго». В марте Коутиньо был вызван в сборную впервые с после долгого отсутствия, однако отвоевать себе места в основе не смогу.

В мае Коутиньо был выкуплен «Астон Виллой». В нынешнем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями на отличался. Суммарно на счету 30-летнего хавбека 21 гол в 69 матчах за сборную Бразилии.

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Источник A Bola
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