КАПЕЛЛО – о поражении Ювентуса: «Жестоко, счет 3:4 стал аспирином»

Экс-тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о поражении «Ювентуса» от «Бенфики» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Ювентус» уступил сопернику, который доминировал в игре. Полное доминирование. Очень жаль, потому что за последние 20 минут мы увидели то, каким мог быть этот матч. В концовке «Ювентус» мог даже сравнять счет.

Жестокое избиение, счет 3:4 стал аспирином. «Ювентус» всегда играет в своем темпе и выигрывает матчи только тогда, когда у него игроки более высокого класса, чем у соперника.

Однако, если уровень игроков одинаков или уровень игроков «Ювентуса» ниже, чем у соперника, то следует поражение. Это нужно менять».

Отметим, что матч «Бенфика» – «Ювентус» завершился со счетом 4:3. «Старая синьора» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.