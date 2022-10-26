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  4. КАПЕЛЛО – о поражении Ювентуса: «Жестоко, счет 3:4 стал аспирином»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 15:30 |
380
0

КАПЕЛЛО – о поражении Ювентуса: «Жестоко, счет 3:4 стал аспирином»

Экс-тренер «бьянконери» прокомментировал игру команды

26 октября 2022, 15:30 |
380
0
КАПЕЛЛО – о поражении Ювентуса: «Жестоко, счет 3:4 стал аспирином»
Instagram. Фабио Капелло

Экс-тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о поражении «Ювентуса» от «Бенфики» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Ювентус» уступил сопернику, который доминировал в игре. Полное доминирование. Очень жаль, потому что за последние 20 минут мы увидели то, каким мог быть этот матч. В концовке «Ювентус» мог даже сравнять счет.

Жестокое избиение, счет 3:4 стал аспирином. «Ювентус» всегда играет в своем темпе и выигрывает матчи только тогда, когда у него игроки более высокого класса, чем у соперника.

Однако, если уровень игроков одинаков или уровень игроков «Ювентуса» ниже, чем у соперника, то следует поражение. Это нужно менять».

Отметим, что матч «Бенфика» – «Ювентус» завершился со счетом 4:3. «Старая синьора» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Фабио Капелло Ювентус Бенфика Бенфика - Ювентус Лига чемпионов
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Источник Sky Sports
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