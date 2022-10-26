Ливерпуль лидирует в гонке за 17-летним вундеркиндом Боруссии Дортмунд

Контракт Юссуфа Мукоко с «Боруссией» Дортмунд истекает летом 2023 года. Стороны ведут переговоры по поводу нового соглашения, однако из-за позиции родителей 17-летнего вундеркинда успехом они пока не увенчались.

За ситуацией внимательно следит целый ряд европейских топ-клубов. По информации испанских СМИ, на данный момент в борьбе за Мукоко лидирует «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Мукоко 4 гола и 5 ассистов в 17 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турниров. Трансферная стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро.