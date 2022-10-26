Стефано ПИОЛИ: «У нас отличная команда»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромную победу над хорватским «Динамо» из Загреба (4:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это очень важная победа. Нам нужно было показать наш рост, что мы стали лучше, по сравнению с прошлым сезоном, что мы прогрессируем. Нам нужно сделать все возможное, чтобы выиграть последнюю игру и пройти квалификацию. У нас отличная команда», - сказал Пиоли.

Отметим, что в последнем туре «Милану» для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов достаточно сыграть вничью с «Зальцбургом».