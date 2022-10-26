Наставник Аякса: «Если будет отвага, будут и шансы на успех»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Альфред Схрёдер поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Надо верить, что мы способны добиться успеха, проявить мужество и агрессию в нашей игре. Сделаем все возможное для победы. Будем сражаться до самого конца. Если придется довольствоваться ничьей, то так тому и быть. Но мы хотим сохранять шансы на победу как можно дольше», - сказал Схрёдер.

Матч «Аякс» – «Ливерпуль» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву.