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  4. Наставник Аякса: «Если будет отвага, будут и шансы на успех»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 14:41 |
159
1

Наставник Аякса: «Если будет отвага, будут и шансы на успех»

Альфред Схрёдер – о предстоящем матче с «Ливерпулем»

26 октября 2022, 14:41 |
159
1
Наставник Аякса: «Если будет отвага, будут и шансы на успех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфред Схрёдер

Главный тренер нидерландского «Аякса» Альфред Схрёдер поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Надо верить, что мы способны добиться успеха, проявить мужество и агрессию в нашей игре. Сделаем все возможное для победы. Будем сражаться до самого конца. Если придется довольствоваться ничьей, то так тому и быть. Но мы хотим сохранять шансы на победу как можно дольше», - сказал Схрёдер.

Матч «Аякс» – «Ливерпуль» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Ливерпуль Аякс Лига чемпионов Альфред Схрёдер Аякс - Ливерпуль
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Источник УЕФА
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Veter
Афигеть   Рейнджеры без очков, а Аякс ещё не решил даже задачу попадания в ЛЕ.
И это на фоне нашего Шахтёра!
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