Юрген КЛОПП: «Будет здорово, если мы досрочно выйдем в плей-офф»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Будет здорово, если мы выйдем в плей-офф в среду, но я не могу сказать, что полдела уже сделано. Если мы выполним свою задачу, я смогу сказать, что это был большой и очень важный матч. Пока же мы просто готовимся к игре», - сказал Клопп.

Матч «Аякс» – «Ливерпуль» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву. Для гарантированного выхода в плей-офф мерсисайдцам достаточно не проиграть.