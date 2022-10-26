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Лига чемпионов
26 октября 2022, 14:05 | Обновлено 26 октября 2022, 14:06
145
0

Юрген КЛОПП: «Будет здорово, если мы досрочно выйдем в плей-офф»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче с «Аяксом»

26 октября 2022, 14:05 | Обновлено 26 октября 2022, 14:06
145
0
Юрген КЛОПП: «Будет здорово, если мы досрочно выйдем в плей-офф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Будет здорово, если мы выйдем в плей-офф в среду, но я не могу сказать, что полдела уже сделано. Если мы выполним свою задачу, я смогу сказать, что это был большой и очень важный матч. Пока же мы просто готовимся к игре», - сказал Клопп.

Матч «Аякс» – «Ливерпуль» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву. Для гарантированного выхода в плей-офф мерсисайдцам достаточно не проиграть.

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Юрген Клопп Лига чемпионов Аякс - Ливерпуль Аякс Ливерпуль
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Источник УЕФА
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