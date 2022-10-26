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Лига чемпионов
26 октября 2022, 13:28 | Обновлено 26 октября 2022, 13:35
213
0

ХАВИ: «Наша судьба не только в наших руках»

Наставник «Барселоны» – о ситуации в Лиге чемпионов

26 октября 2022, 13:28 | Обновлено 26 октября 2022, 13:35
213
0
ХАВИ: «Наша судьба не только в наших руках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Нас ждет матч с очень активной и тактически проницательной командой. Мы хорошо сыграли в Мюнхене, но не реализовали свои моменты. Завтра реализация должна быть лучше. Я пересматривал матч, удивительно, что мы не забили. У нас еще есть немного надежды, но ситуация тяжелая. Наша судьба не только в наших руках, и это создает еще больше повода для беспокойства», - сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Хави Барселона Лига чемпионов Бавария Барселона - Бавария
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Источник УЕФА
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