Португалия26 октября 2022, 13:09 |
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Тренер Спортинга: «У нас нет денег на Роналду»
Рубен Аморим не верит в переход форварда «Манчестер Юнайтед»
26 октября 2022, 13:09 |
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим оценил шансы команды подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:
«Роналду – игрок топ-уровня, но он игрок «Манчестер Юнайтед». Все в «Спортинге» мечтают о его возвращении, но мы не можем позволить себе такой трансфер. У нас нет денег, чтобы платить ему зарплату».
Вчера Роналду вернулся к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед».
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