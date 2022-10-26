Тренер Спортинга: «У нас нет денег на Роналду»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим оценил шансы команды подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:

«Роналду – игрок топ-уровня, но он игрок «Манчестер Юнайтед». Все в «Спортинге» мечтают о его возвращении, но мы не можем позволить себе такой трансфер. У нас нет денег, чтобы платить ему зарплату».

Вчера Роналду вернулся к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед».