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Португалия
26 октября 2022, 13:09 |
359
0

Тренер Спортинга: «У нас нет денег на Роналду»

Рубен Аморим не верит в переход форварда «Манчестер Юнайтед»

26 октября 2022, 13:09 |
359
0
Тренер Спортинга: «У нас нет денег на Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим оценил шансы команды подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:

«Роналду – игрок топ-уровня, но он игрок «Манчестер Юнайтед». Все в «Спортинге» мечтают о его возвращении, но мы не можем позволить себе такой трансфер. У нас нет денег, чтобы платить ему зарплату».

Вчера Роналду вернулся к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед».

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Источник talkSPORT
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