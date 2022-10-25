ФОТО. Роналду вернулся к работе с первой командой Манчестер Юнайтед

Сегодня, 25 октября, Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сейчас готовятся к матчу Лиги Европы против «Шерифа».

Ранее сообщалось о том, что Роналду должен провести встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Возвращение в первую команду было возможно только в том случае, если Роналду подтвердит свою готовность быть игроком ротации.

Напомним, Роналду был исключен из первой команды «Манчестер Юнайтед» после того, как демонстративно покинул скамейку запасных во время матча с «Тоттенхэмом».

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine