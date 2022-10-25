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  4. ФОТО. Роналду вернулся к работе с первой командой Манчестер Юнайтед
Англия
25 октября 2022, 15:54 |
717
0

ФОТО. Роналду вернулся к работе с первой командой Манчестер Юнайтед

Конфликт с Эриком тен Хагом улажен?

25 октября 2022, 15:54 |
717
0
ФОТО. Роналду вернулся к работе с первой командой Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 25 октября, Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сейчас готовятся к матчу Лиги Европы против «Шерифа».

Ранее сообщалось о том, что Роналду должен провести встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Возвращение в первую команду было возможно только в том случае, если Роналду подтвердит свою готовность быть игроком ротации.

Напомним, Роналду был исключен из первой команды «Манчестер Юнайтед» после того, как демонстративно покинул скамейку запасных во время матча с «Тоттенхэмом».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Криштиану Роналду Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед фото
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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