ФОТО. Роналду вернулся к работе с первой командой Манчестер Юнайтед
Конфликт с Эриком тен Хагом улажен?
Сегодня, 25 октября, Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сейчас готовятся к матчу Лиги Европы против «Шерифа».
Ранее сообщалось о том, что Роналду должен провести встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Возвращение в первую команду было возможно только в том случае, если Роналду подтвердит свою готовность быть игроком ротации.
Напомним, Роналду был исключен из первой команды «Манчестер Юнайтед» после того, как демонстративно покинул скамейку запасных во время матча с «Тоттенхэмом».
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