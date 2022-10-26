РУСОЛ – об отказе Черноморца: «В УПЛ заняли позицию моя хата с краю»
Исполнительный директор «Днепра-1» недоволен
Исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг отказа «Черноморца» перенести матч 9-го тура УПЛ.
«В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом. Сейчас же они заняли позицию «моя хата с краю», ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться», – заявил Русол.
Отметим, что «Днепр-1» 27 октября сыграет в Кошице против «Аполлона», 30-го – в Ужгороде против «Черноморца», а 3 ноября – в Алкмаре против АЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дентиньо вновь оказался в статусе свободного агента
Ворота мадридцев защищает бельгиец Тибо Куртуа
І ще, у клубі 25-26 футболістів. Виставіть проти аутсайдера другий склад. Ви ж лідери УПЛ, ваш резерв має бути як мінімум не слабшим останньої команди першості.
Обыгрывайте Аполлон и ЧО и дело в шляпе.)