РУСОЛ – об отказе Черноморца: «В УПЛ заняли позицию моя хата с краю»

Исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг отказа «Черноморца» перенести матч 9-го тура УПЛ.

«В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом. Сейчас же они заняли позицию «моя хата с краю», ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться», – заявил Русол.

Отметим, что «Днепр-1» 27 октября сыграет в Кошице против «Аполлона», 30-го – в Ужгороде против «Черноморца», а 3 ноября – в Алкмаре против АЗ.