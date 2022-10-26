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  4. РУСОЛ – об отказе Черноморца: «В УПЛ заняли позицию моя хата с краю»
Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 11:42 |
964
10

РУСОЛ – об отказе Черноморца: «В УПЛ заняли позицию моя хата с краю»

Исполнительный директор «Днепра-1» недоволен

26 октября 2022, 11:42 |
964
10
РУСОЛ – об отказе Черноморца: «В УПЛ заняли позицию моя хата с краю»
СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор ФК «Днепр-1» Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг отказа «Черноморца» перенести матч 9-го тура УПЛ.

«В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом. Сейчас же они заняли позицию «моя хата с краю», ссылаясь на регламент – вот, старайтесь договориться», – заявил Русол.

Отметим, что «Днепр-1» 27 октября сыграет в Кошице против «Аполлона», 30-го – в Ужгороде против «Черноморца», а 3 ноября – в Алкмаре против АЗ.

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Источник ТСН
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Комментарии 10
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molot
в даній ситуації Чорноморець поводить себе по-свинськи. 
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+3
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AK.228
А що вони повинні робити, давити адміністративно на Чорноморець!?
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+2
aleks8-48
Черноморец в данной ситуации просто вещь,за которую на аукционе торгуются богатые дядьки , а дельцы из УПЛ банальные сутенёры,которые при любом исходе будет в наваре, поэтому не имеет желание,"в интересах украинского футбола", взять ситуацию под свой контроль. Видать на аукционе ставка Ахетова перебила. 
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+1
Злий Глобинець
Так а в чому проблема? Самі ж не зуміли домовитися з Чорноморцем.
І ще, у клубі 25-26 футболістів. Виставіть проти аутсайдера другий склад. Ви ж лідери УПЛ, ваш резерв має бути як мінімум не слабшим останньої команди першості.
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-3
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⬆️
Нормальный график и как в АПЛ.
  Обыгрывайте Аполлон и ЧО и дело в шляпе.)
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-4
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