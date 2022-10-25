Черноморец отказал Днепру-1 в переносе матча 9-го тура УПЛ
Мотивацию «моряков» можно понять
«Днепр-1» попросил «Черноморец» перенести матч 9-го тура УПЛ, однако получил отказ.
Сообщается, что мотивация одесситов состоит в том, что клубу будет сложно найти новую дату для проведения игры, ведь 2 декабря уже должна пройти перенесенная встреча с «Кривбассом». Противостояние с криворожцами в 7-м туре не состоялось из-за ракетных обстрелов Киева.
Следовательно, «Днепр-1» 27 октября сыграет в Кошице против «Аполлона», 30-го – в Ужгороде против «Черноморца», а 3 ноября – в Алкмаре против АЗ, как и было запланировано изначально.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рейтинг от авторитетного издания The Ring
Гарри Каспаров: «Это моральный идиотизм и геополитическая слепота»
Але ФК "Дніпро-1" це не Шахтар ...
Всьо па справєдлівості і па чєсному ...
від шахтьора залишились одні молотки
А Черноморец пусть хорошенько готовится к Чемпионшипу Украины.)