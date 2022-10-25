Черноморец отказал Днепру-1 в переносе матча 9-го тура УПЛ

«Днепр-1» попросил «Черноморец» перенести матч 9-го тура УПЛ, однако получил отказ.

Сообщается, что мотивация одесситов состоит в том, что клубу будет сложно найти новую дату для проведения игры, ведь 2 декабря уже должна пройти перенесенная встреча с «Кривбассом». Противостояние с криворожцами в 7-м туре не состоялось из-за ракетных обстрелов Киева.

Следовательно, «Днепр-1» 27 октября сыграет в Кошице против «Аполлона», 30-го – в Ужгороде против «Черноморца», а 3 ноября – в Алкмаре против АЗ, как и было запланировано изначально.