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  4. Черноморец отказал Днепру-1 в переносе матча 9-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 18:25 |
342
8

Черноморец отказал Днепру-1 в переносе матча 9-го тура УПЛ

Мотивацию «моряков» можно понять

25 октября 2022, 18:25 |
342
8
Черноморец отказал Днепру-1 в переносе матча 9-го тура УПЛ
ФК Черноморец

«Днепр-1» попросил «Черноморец» перенести матч 9-го тура УПЛ, однако получил отказ.

Сообщается, что мотивация одесситов состоит в том, что клубу будет сложно найти новую дату для проведения игры, ведь 2 декабря уже должна пройти перенесенная встреча с «Кривбассом». Противостояние с криворожцами в 7-м туре не состоялось из-за ракетных обстрелов Киева.

Следовательно, «Днепр-1» 27 октября сыграет в Кошице против «Аполлона», 30-го – в Ужгороде против «Черноморца», а 3 ноября – в Алкмаре против АЗ, как и было запланировано изначально.

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Черноморец Одесса Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ТаТоТаке
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AK.228
Чітко і зрозуміло
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+1
Burevestnik
Шахтарю якимось чином вдалося вже перенести 2 матчі. 
Але ФК "Дніпро-1"  це  не Шахтар ...
Всьо  па справєдлівості і  па чєсному ...
 
від шахтьора залишились одні молотки  
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+1
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Veter
Достаточно одной таблЭтки  - обыграть Аполло! 
А Черноморец пусть хорошенько готовится к Чемпионшипу Украины.)
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0
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