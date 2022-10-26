Лига чемпионов26 октября 2022, 10:55 | Обновлено 26 октября 2022, 10:57
400
0
Тибо КУРТУА: «Мы вышли немного сонными»
Вратарь «Реала» – о трех пропущенных мячах от «Лейпцига»
26 октября 2022, 10:55 | Обновлено 26 октября 2022, 10:57
400
0
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» (2:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«То, что случилось с нами сегодня, случается время от времени. Мы вышли немного сонными, нам не хватало скорости, и «Лейпциг» заставил нас заплатить. Мы не можем так начинать матчи. Задолго до перерыва мы вернулись в игру. Но во втором тайме много ошибались в передачах», - сказал Куртуа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2022, 04:39 4
Вингер «Шахтера» отлично провел матч 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком»
Футбол | 26 октября 2022, 06:00 0
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 25.10.2022, 22:42
Футбол | 25.10.2022, 23:51
Футбол | 26.10.2022, 00:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2022, 14:57 10
24.10.2022, 19:45 4
24.10.2022, 18:54 3
24.10.2022, 20:36 11
26.10.2022, 01:15
24.10.2022, 17:43 15
26.10.2022, 06:23 2
25.10.2022, 11:41 5