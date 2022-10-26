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Лига чемпионов
26 октября 2022, 10:55 | Обновлено 26 октября 2022, 10:57
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Тибо КУРТУА: «Мы вышли немного сонными»

Вратарь «Реала» – о трех пропущенных мячах от «Лейпцига»

26 октября 2022, 10:55 | Обновлено 26 октября 2022, 10:57
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Тибо КУРТУА: «Мы вышли немного сонными»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» (2:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«То, что случилось с нами сегодня, случается время от времени. Мы вышли немного сонными, нам не хватало скорости, и «Лейпциг» заставил нас заплатить. Мы не можем так начинать матчи. Задолго до перерыва мы вернулись в игру. Но во втором тайме много ошибались в передачах», - сказал Куртуа.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Реал Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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