Тибо КУРТУА: «Мы вышли немного сонными»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» (2:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«То, что случилось с нами сегодня, случается время от времени. Мы вышли немного сонными, нам не хватало скорости, и «Лейпциг» заставил нас заплатить. Мы не можем так начинать матчи. Задолго до перерыва мы вернулись в игру. Но во втором тайме много ошибались в передачах», - сказал Куртуа.