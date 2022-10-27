В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».