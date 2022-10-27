Лига конференций
перерыв 1 : 0
Лига конференций27 октября 2022, 22:00 | Обновлено 27 октября 2022, 22:18
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Днепр-1 – Аполлон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 22:00 поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций
27 октября 2022, 22:00 | Обновлено 27 октября 2022, 22:18
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В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.
Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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