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Днепр-1
перерыв 1 : 0
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Лига конференций
27 октября 2022, 22:00 | Обновлено 27 октября 2022, 22:18
4655
0

Днепр-1 – Аполлон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 22:00 поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций

27 октября 2022, 22:00 | Обновлено 27 октября 2022, 22:18
4655
0
Днепр-1 – Аполлон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».

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События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Днепр-1 Аполлон Лимасол Лига конференций Днепр-1 - Аполлон смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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