Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы разочарованы и злы»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от португальской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая игра в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы», - сказал Аллегри.