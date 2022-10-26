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Лига чемпионов
26 октября 2022, 10:19 | Обновлено 26 октября 2022, 10:24
694
1

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы разочарованы и злы»

Наставник «Ювентуса» – о вылете из Лиги чемпионов

26 октября 2022, 10:19 | Обновлено 26 октября 2022, 10:24
694
1
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы разочарованы и злы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от португальской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая игра в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Лига чемпионов Ювентус Бенфика Бенфика - Ювентус
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Источник УЕФА
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виталий жалыбин
вопрос только в том когда его снимут))
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