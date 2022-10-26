Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы разочарованы и злы»
Наставник «Ювентуса» – о вылете из Лиги чемпионов
Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от португальской «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая игра в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы», - сказал Аллегри.
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