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26 октября 2022, 10:20 | Обновлено 26 октября 2022, 10:21
2546
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское

Александра Олейникова уже успела выиграть один турнир под флагом Украины

26 октября 2022, 10:20 | Обновлено 26 октября 2022, 10:21
2546
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
Инстаграм Александры Олейниковой

Украинская теннисистка Александра Олейникова на минувшей неделе выиграла 15-тысячник ITF в Греции.

21-летняя уроженка Киева покинула Украину вместе с родителями в 2011 году и начала свою карьеру под хорватским флагом. В этом году Александра приняла решение сменить гражданство и защищать цвета украинского флага.

Пока что лучшим результатом Олейниковой в мировом рейтинге было 551-е место в одиночном разряде.

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