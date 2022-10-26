Другие новости26 октября 2022, 10:20 | Обновлено 26 октября 2022, 10:21
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ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
Александра Олейникова уже успела выиграть один турнир под флагом Украины
26 октября 2022, 10:20 | Обновлено 26 октября 2022, 10:21
2546
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Украинская теннисистка Александра Олейникова на минувшей неделе выиграла 15-тысячник ITF в Греции.
21-летняя уроженка Киева покинула Украину вместе с родителями в 2011 году и начала свою карьеру под хорватским флагом. В этом году Александра приняла решение сменить гражданство и защищать цвета украинского флага.
Пока что лучшим результатом Олейниковой в мировом рейтинге было 551-е место в одиночном разряде.
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