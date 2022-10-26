ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское

Украинская теннисистка Александра Олейникова на минувшей неделе выиграла 15-тысячник ITF в Греции.

21-летняя уроженка Киева покинула Украину вместе с родителями в 2011 году и начала свою карьеру под хорватским флагом. В этом году Александра приняла решение сменить гражданство и защищать цвета украинского флага.

Пока что лучшим результатом Олейниковой в мировом рейтинге было 551-е место в одиночном разряде.