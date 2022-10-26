Александр СОПКО: «Евровесна для Шахтера – это очень большой успех»

Экс-футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением о ничьей своей бывшей команды с шотландским «Селтиком» (1:1) во вчерашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выходе «горняков» в весеннюю часть еврокубков.

«Есть результат – команда перешла в евровесну. Для «Шахтера», который строит новую команду, по сути, создается заново – это очень большой успех, который еще в сентябре никто не мог предположить. Тем более, что не потеряны шансы попасть еще и в плей-офф топ-турнира. Но уже сам по себе факт евровесны – серьезное достижение для команды, которая еще в поиске, не раскрылась, как я думаю, даже наполовину.

Видно потенциал, есть очень много способных, талантливых футболистов, которые должны прибавлять. И для которых нужны именно игры такого уровня, ведь именно в таких матчах футболист растет, а евровесна будет как раз дополнительным трамплином для многих игроков и для команды в целом. И для Игоря Йовичевича как тренера», – сказал Сопко.