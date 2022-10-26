РОМАНО: «Понятно, почему Шахтер отклонил предложение в 30 млн за Мудрика»

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в очередной раз поделился мнением о росте потенциальной стоимости вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Теперь вполне понятно, почему «Шахтер» в августе отклонил предложение в размере 30 миллионов евро за своего талантливого вингера Михаила Мудрика.

Топ, действительно топ-талант, который, по оценкам «Шахтера», стоит более 45-50 миллионов евро», – написал Романо в твиттере.

Отметим, что Мудрик забил красивый гол в ворота «Селтика» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.