РОМАНО: «Понятно, почему Шахтер отклонил предложение в 30 млн за Мудрика»
Известный инсайдер прокомментировал игру вингера «Шахтера» в Лиге чемпионов
Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в очередной раз поделился мнением о росте потенциальной стоимости вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.
«Теперь вполне понятно, почему «Шахтер» в августе отклонил предложение в размере 30 миллионов евро за своего талантливого вингера Михаила Мудрика.
Топ, действительно топ-талант, который, по оценкам «Шахтера», стоит более 45-50 миллионов евро», – написал Романо в твиттере.
Отметим, что Мудрик забил красивый гол в ворота «Селтика» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
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