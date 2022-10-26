КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?

25 октября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Селтик» и «Шахтер» расписали мировую (1:1).

Во втором тайме при счете 1:1 Даниил Сикан не забил в пустые ворота после паса от Михаила Мудрика.

Умельцы из сети быстро нарисовали карикатуру на этот момент.