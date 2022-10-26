Лига чемпионов26 октября 2022, 08:20 | Обновлено 26 октября 2022, 08:21
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5
КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?
Эпизод, который попадет в подборку курьезов
26 октября 2022, 08:20 | Обновлено 26 октября 2022, 08:21
1148
5
25 октября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Селтик» и «Шахтер» расписали мировую (1:1).
Во втором тайме при счете 1:1 Даниил Сикан не забил в пустые ворота после паса от Михаила Мудрика.
Умельцы из сети быстро нарисовали карикатуру на этот момент.
Lol? pic.twitter.com/2hU1imn1Wt— Fitbatweets (@fitbatweets) October 25, 2022
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