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Лига чемпионов
26 октября 2022, 08:20 | Обновлено 26 октября 2022, 08:21
1148
5

КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?

Эпизод, который попадет в подборку курьезов

26 октября 2022, 08:20 | Обновлено 26 октября 2022, 08:21
1148
5
КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

25 октября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Селтик» и «Шахтер» расписали мировую (1:1).

Во втором тайме при счете 1:1 Даниил Сикан не забил в пустые ворота после паса от Михаила Мудрика.

Умельцы из сети быстро нарисовали карикатуру на этот момент.

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Источник Sport.ua
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Саша Денисов
Данєтскій рахіт
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