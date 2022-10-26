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  4. ВИДЕО. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – ты для мене все»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 07:43 |
1157
3

ВИДЕО. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – ты для мене все»

Главный тренер «Шахтера» очень обрадовался результату в Глазго

26 октября 2022, 07:43 |
1157
3
ВИДЕО. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – ты для мене все»
Getty Images/Global Images Ukraine Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич после матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) выложил в инстаграме короткое видео празднования выхода из группы как минимум в плей-офф Лиги Европы.

«Мы «Шахтер» Донецк и мы никогда не сдаемся», – подписал видео хорватский специалист.

Отметим, что за тур до завершения группового этапа «Шахтер» отстает от идущего вторым «Лейпцига» на три очка и сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов только в случае победы над немецким клубом в последнем туре.

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Селтик Шахтер Донецк Игор Йовичевич Лига чемпионов Селтик - Шахтер видео
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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witcher_rr
Приблизно ці самі слова він говорив Дніпру.
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Злий Глобинець
Схоже, що тренер знайшов "свою" команду, а команда - тренера. 
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