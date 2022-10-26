ВИДЕО. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер – ты для мене все»
Главный тренер «Шахтера» очень обрадовался результату в Глазго
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич после матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) выложил в инстаграме короткое видео празднования выхода из группы как минимум в плей-офф Лиги Европы.
«Мы «Шахтер» Донецк и мы никогда не сдаемся», – подписал видео хорватский специалист.
Отметим, что за тур до завершения группового этапа «Шахтер» отстает от идущего вторым «Лейпцига» на три очка и сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов только в случае победы над немецким клубом в последнем туре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 5-го тура Лиги чемпионов в Шотландии завершился вничью со счетом 1:1
Президент «Динамо» уверяет, что теперь подход к выбору тренера будет другим