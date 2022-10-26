Мудрик получил высокую оценку за матч против Селтика от WhoScored

Донецкий «Шахтер» сыграл ничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин). На 72-й минуте Даниил Сикан после паса-конфетки от Михаила Мудрика не забил мяч в пустые ворота.

Турнирное положение: Реал (10 очков), РБ Лейпциг (9), Шахтер (6), Селтик (2). Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну. Для выхода в 1/8 финала ЛЧ горнякам нужно 2 ноября в Варшаве победить РБ Лейпциг с любым счетом.

Лучшим игроком донецкого клуба по оценкам WhoScored стал автор гола Михаил Мудрик (оценка 7.7).

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 25 октября

Селтик (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58

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