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Лига чемпионов
26 октября 2022, 03:35 | Обновлено 26 октября 2022, 03:53
37
0

МУДРИК: «Сикан? У всех бывают неудачные дни. Поддержите этого козака»

Лидер «Шахтера» поддержал партнера, не сумевшего забить в пустые ворота

26 октября 2022, 03:35 | Обновлено 26 октября 2022, 03:53
37
0
МУДРИК: «Сикан? У всех бывают неудачные дни. Поддержите этого козака»
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» сыграл ничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин). На 72-й минуте Даниил Сикан после паса-конфетки от Михаила Мудрика не забил мяч в пустые ворота.

Лидер «Шахтера» Михаил Мудрик после игры поддержал в Instagram партнера, не сумевшего забить в пустые ворота:

«Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого козака [Даниила Сикана]. У всех бывают неудачные дни. Но то, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержку. Спасибо за понимание».

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