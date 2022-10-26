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Лига чемпионов
26 октября 2022, 01:59 | Обновлено 26 октября 2022, 02:09
89
0

Тренер Селтика: «Создали много моментов. Должны были забивать Шахтеру еще»

Ангелос Постекоглу подвел итоги домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 01:59 | Обновлено 26 октября 2022, 02:09
89
0
Тренер Селтика: «Создали много моментов. Должны были забивать Шахтеру еще»
shakhtar.com. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу подвел итоги домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1):

– Как прокомментируете результат матча c «Шахтером»?

– Создали много возможностей, к сожалению, не удалось все моменты реализовать. Забили гол, но после этого не использовали много моментов. «Шахтер» нам ответил голом. Конечно, мы расстроены результатом и тем, что пропустили. Для нас большой опыт – выступать на таком уровне, мы прогрессируем и улучшаем качество игры. Всего достичь быстро невозможно, так что мы ставим цели на перспективу и годы, за последний сезон мы уже достигли определенного прогресса. Главной целью была проверка команды на фоне более сильного соперника, конечно, мы могли сделать больше, но случилось так, как случилось. Главное – играть против того, кто сильнее тебя, но мы сделали все что смогли.

– Вы извлекли урок из этого группового этапа Лиги чемпионов?

– Безусловно, на этой стадии тяжело чему-то удивляться, так как мы играли против более сильного соперника. Это очень сложный уровень, и мы недотянули в некоторых компонентах, даже знаем, в каких именно. Нам не хватило в плане реализации, также в таких матчах стоял вопрос класса, поэтому понимаем свои ошибки.

– Как считаете, при условии хорошей реализации матч с «Шахтером» мог сложиться иначе?

– Да, мы понимаем, что недоработали, и знаем, что сделали это в ключевых моментах игры, не реализовав свои моменты. В то же время мы отдаем отчет тому, в каком турнире находимся, и результату по игре. Каждый матч – возможность достичь чего-то нового. Мы расстроены местом в группе, но «Селтик» – амбициозный клуб, и мы будем работать дальше, чтобы улучшить наши результаты.

– Почему вы не использовали Кего и Маккарти в линии нападения?

– У нас были определенные перестановки, и мы возлагали надежды на тех, кто у нас был.

– Будет ли полезен опыт, полученный в этом розыгрыше Лиги чемпионов, в следующих сезонах?

– Конечно, в следующем сезоне мы вновь попытаемся квалифицироваться в Лигу чемпионов. В этом сезоне мы многому научились, и будем это использовать в дальнейшем. Тяжело достигать успеха, когда ты раз в пять лет играешь в Лиге чемпионов. Чтобы не потерять этот опыт, мы ставим задачу вновь квалифицироваться в турнир. Мы проверили себя, знаем, на что способны, знаем, что от нас требуется, чтобы прогрессировать в Лиге чемпионов. Этот уровень ответственности и игры требует намного больше усилий и опыта.

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер Ангелос Постекоглу
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Источник ФК Шахтер Донецк
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