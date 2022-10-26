СТЕПАНЕНКО: «Теперь у нас будет евровесна. С РБ Лейпциг – будет бой»

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) и перспективах команды в поединке с «РБ Лейпциг», в котором горнякам нужна только победа для выхода в 1/8 финала.

– Вы довольны одним баллом в матче с «Селтиком»?

– Конечно. Этот матч был тяжелым как для нас, так и для «Селтика». Соперник хорошо играл в атаке и прессинге, нам было очень непросто. Но мы ждали своего шанса и забили гол. У нас также была возможность забить и второй гол, но это футбол. Добились хорошего результата, теперь у нас будет евровесна, ведь мы как минимум продолжим свой путь в Лиге Европы. Продолжаем играть в таком же духе.

– У Мудрика и Сикана были моменты, чтобы добыть для команды три очка.

– Да, у нас была возможность забить второй гол, но у «Селтика» также был момент или два, так что ничья – хороший результат, и она лучше для нас. Такая команда заслуживает продолжить свой путь.

– «Лейпциг» также победил в своем матче. Чтобы занять второе место в группе, в последнем туре вам нужно побеждать.

– Почему нет? В начале группового этапа никто не думал, что мы сможем так сыграть. Можем заслужить этот результат, и у нас есть возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов. Мы уже хорошо сыграли против «Лейпцига» на выезде, и сейчас можем так же сыграть в домашней игре. Мы отлично сыграли против «Реала» и в конечном счете увидели гол. В любом случае – будет бой. У нас молодая, сильная команда, и мы будем идти к победе.