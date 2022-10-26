Лучший футболист матча: «Он нас наказал. Мудрик – игрок высшего класса»

Футболисты шотландского «Селтика» подвели итоги домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1):

Лучший игрок матча Мэттью О'Райли был назван лучшим игроком матча:

«Да, очень расстроены. Сегодня все сложилось точно так же, как и в предыдущих матчах нашей кампании. Считаю, мы вновь сыграли хорошо, но на таком уровне попросту не можем попасть по воротам.

Мы пропустили совершенно необязательный гол. Знаем, что, если от небрежности совершать мелкие ошибки, то на этом уровне за такое накажут. Знали до игры и о том, что Мудрик – игрок высшего класса: если предоставлять ему свободу и время на раздумье, он тоже накажет.

Ближе к концу встречи у меня был отличный шанс, и мне следовало быть точнее. У нас были и другие возможности, но... Да, снова вечер расстройств для нас».

Автор первого гола Гиоргиос Якумакис:

«Важно, что мы атаковали, были в штрафной, создавали опасные моменты. Считаю, что нам могло бы повезти и чуть больше. А с другой стороны, мы не пропустили второй мяч. В итоге мы могли выиграть так же, как могли бы и проиграть, так что, вероятно, результат справедлив.

Итог таков, что выиграть нам не удалось. Это была единственная наша цель – приехать на стадион, получить удовольствие от игры и завоевать для себя и для болельщиков полновесные три очка. Мы этого не сумели и, конечно же, недовольны».

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу:

«Игра получилась напряженной. По большей части, мы успешно контролировали ход встречи, вели игру там, где этого хотели, минимизировали угрозы соперника и сумели забить. На этом этапе все у нас было под контролем. Соперники забили великолепный гол в контратаке, что для нас стало разочарованием».