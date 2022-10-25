Не сушат. Шахтер пропускает голы в каждом матче группы ЛЧ-2022/2023

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» встречается в Глазго с «Селтиком». По итогам первого тайма шотландская команда ведет в счете со счетом 1:0.

Дончане пропустили гол в 5-м кряду матче группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

На данный момент всего в пассиве у «Шахтера» серия из 9 матче в ЛЧ с пропущенными голами. Последний раз «горняки» в группе турниа не пропускали 28 сентября прошлого года, когда сыграл 0:0 с миланским «Интером».

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Селтик» – «Шахтер».