ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария

В среду, 26 октября, «Барселона» примет «Баварию» в центральном матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов-2022/2023.

Во втором туре «Барселона» уже встречалась с «Баварией» в выездном матче Лиги чемпионов в Мюнхене. Этот поединок закончился победой немецкого клуба со счетом 2:0. Победные голы за хозяев забивали Лукас Эрнандес и Лерой Сане.

«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави перед матчем «Барселона» – «Бавария».