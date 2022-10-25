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  4. ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария
Лига чемпионов
25 октября 2022, 21:57 |
398
0

ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария

Главный тренер каталонского клуба ожидает непростой игры

25 октября 2022, 21:57 |
398
0
ВИДЕО. Слова Хави перед матчем Барселона – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

В среду, 26 октября, «Барселона» примет «Баварию» в центральном матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов-2022/2023.

Во втором туре «Барселона» уже встречалась с «Баварией» в выездном матче Лиги чемпионов в Мюнхене. Этот поединок закончился победой немецкого клуба со счетом 2:0. Победные голы за хозяев забивали Лукас Эрнандес и Лерой Сане.

«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хави перед матчем «Барселона» – «Бавария».

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