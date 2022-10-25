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  4. Маррей рассказал, как потроллил Федерера после прилета в Базель
ATP
25 октября 2022, 21:42 | Обновлено 25 октября 2022, 21:43
143
1

Маррей рассказал, как потроллил Федерера после прилета в Базель

Энди решил пошутить над Роджером

25 октября 2022, 21:42 | Обновлено 25 октября 2022, 21:43
143
1
Маррей рассказал, как потроллил Федерера после прилета в Базель
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей рассказал, как потроллил Роджера Федерера.

«Я большой фанат «Арсенала» и знаю, что Гранит Джака из Базеля. Когда я приземлился, я написал Федереру сообщение: «Я только что приземлился в городе одного из величайших спортсменов всех времен: Гранита Джака», – рассказал Маррей.

Отметим, что Энди уже выиграл матч первого круга в Базеле, где проходит турнир категории ATP 500.

Роджер Федерер побеждал на этих соревнованиях десять раз.

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Роджер Федерер Энди Маррей Гранит Джака ATP Базель Арсенал Лондон
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vitaly
Тупуватий тролінг. Завжди вважав Маррея розумною людиною.
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