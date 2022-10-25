Маррей рассказал, как потроллил Федерера после прилета в Базель

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей рассказал, как потроллил Роджера Федерера.

«Я большой фанат «Арсенала» и знаю, что Гранит Джака из Базеля. Когда я приземлился, я написал Федереру сообщение: «Я только что приземлился в городе одного из величайших спортсменов всех времен: Гранита Джака», – рассказал Маррей.

Отметим, что Энди уже выиграл матч первого круга в Базеле, где проходит турнир категории ATP 500.

Роджер Федерер побеждал на этих соревнованиях десять раз.